https://fr.sputniknews.com/20210930/environ-65-des-terres-productives-en-afrique-sont-degradees-alerte-la-fao-1051929410.html

Environ 65% des terres productives en Afrique sont dégradées, alerte la FAO

Environ 65% des terres productives en Afrique sont dégradées, alerte la FAO

Environ 65% des terres productives en Afrique sont dégradées, d'où la nécessité de déployer des efforts accrus en matière de restauration, a souligné... 30.09.2021, Sputnik France

2021-09-30T14:29+0200

2021-09-30T14:29+0200

2021-09-30T14:36+0200

afrique

climat

fao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104240/82/1042408217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5acdca8b66dc7e28d09e42d2a2834fd4.jpg

L’organisation onusienne relève que la perte nette de forêts continue d'augmenter en Afrique, avec quatre millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année, notant que les zones arides d'Afrique sont très vulnérables au changement climatique.La restauration est une priorité pour l'adaptation et la mise en place de systèmes alimentaires résilients et durables, préconise la FAO, précisant que la désertification touche 45% des terres en Afrique.L’Examen de l’état de la restauration des forêts et des paysages en Afrique 2021 est une analyse conjointe réalisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD.Le bilan présente les succès obtenus jusqu'à présent ainsi que les difficultés et les opportunités qui subsistent à travers le continent pour restaurer les terres dégradées à cause de la conversion et le défrichement des forêts, la surexploitation des ressources naturelles, l'urbanisation, la sécheresse et d'autres facteurs.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

climat, fao