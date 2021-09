https://fr.sputniknews.com/20210930/il-y-a-80-ans-lurss-sengageait-a-preserver-le-statut-de-la-france-1051937239.html

Il y a 80 ans, l'URSS s'engageait à "préserver le statut de la France"

Il y a 80 ans, l’URSS s’engageait à "préserver le statut de la France"

La Russie marque un anniversaire historique, celui qui a jeté les fondations des relations alliées entre l'Union soviétique et la France pendant la Seconde... 30.09.2021

2021-09-30

2021-09-30T19:28+0200

2021-09-30T19:29+0200

Le ministère russe des Affaires étrangères a commémoré une date importante dans les relations entre la Russie et la France.Le 26 septembre 1941, l’ambassadeur soviétique à Londres, Ivan Maïski, et Charles de Gaulle ont échangé des lettres sur la reconnaissance du général français en qualité de "chef de tous les Français libres" qui refusent de capituler devant l'ennemi et s’engagent dans la voie de la lutte contre le nazisme, a déclaré lors d’une conférence de presse Alexeï Zaïtsev, directeur adjoint du département de l’information et de la presse du ministère. L'Union soviétique y avait exprimé sa volonté de fournir une aide tous azimuts aux patriotes français."Préserver le statut de la France"Dans sa lettre au général de Gaulle, Ivan Maïski a notamment souligné "la ferme détermination du gouvernement soviétique à garantir, après la victoire conjointe sur l'ennemi commun, un rétablissement complet de l'indépendance et de la grandeur de la France".Mais aujourd’hui la Russie et la France se heurtent à de nouveaux défis et dangers. Dans ces conditions, il est nécessaire de "garder en mémoire l’union des Alliés et la fraternité d’armes durant la Seconde Guerre mondiale".Il importe tout particulièrement "de résister ensemble à toute tentative de réécrire l'histoire et de torpiller l'architecture de l'ordre mondial avec les Nations unies pour pivot, architecture qui a aidé plus d’une fois à éviter des scénarios catastrophiques", a-t-il ajouté pour conclure."Ce qu'il y a de commun et d'inséparable"Le caractère durable des relations entre la Russie et la France a également été mis en relief par le Président de la République qui a inauguré mardi à Paris, à la Fondation Vuitton, une exposition de chefs-d’œuvre français et russes acquis par les collectionneurs russes Morozov.Il a déclaré croire "très profondément" que cette exposition pourrait "permettre de convaincre des millions de nos concitoyens de ce qu'il y a de commun et d'inséparable" entre Français et Russes.Selon lui, "malgré les turpitudes du temps présent et des circonstances", il est important de continuer à œuvrer pour "rapprocher" les deux pays.Les musées du Kremlin de Moscou ont accueilli à leur tour une exposition unique, "France et Russie. Dix siècles ensemble", rassemblant des documents rares, des armes, des vêtements ou encore des portraits. Ces 10 siècles de relations remontent au mariage dynastique entre Anne de Kiev et le roi de France Henri Ier, ce qui est considéré comme le début des relations franco-russes.L’exposition a été organisée grâce au concours d’institutions françaises et russes, dont la Bibliothèque nationale de France, les musées de Versailles ou la bibliothèque de la ville de Reims, ainsi que la galerie Tretiakov, le musée des Beaux-Arts Pouchkine et l’Hermitage.

Guerik Un anniversaire d une reconnaissance en oubliant que 3 mois avant l' URSS était l'allié des nazis et avait depuis 39 tout fait pour entraver l'effort de guerre français au travers des sabotages ordonnes par le PCF 2

laure89 J'espère et veux croire en cette phrase: "permettre de convaincre des millions de nos concitoyens de ce qu'il y a de commun et d'inséparable" entre Français et Russes.😊 0

