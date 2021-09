https://fr.sputniknews.com/20210930/le-directeur-des-programmes-de-france-televisions-accuse-davoir-viole-son-epouse-1051938991.html

Le directeur des programmes de France Télévisions accusé d’avoir violé son épouse

Diego Bunuel, directeur des programmes pour France Télévisions, a quitté temporairement ses fonctions. Le petit-fils de Luis Bunuel est visé par un mandat... 30.09.2021, Sputnik France

Éclaboussée par des affaires de harcèlement sexuel ces derniers mois, la société France Télévisions se retrouve de nouveau en délicate posture, après la mise en retrait de son directeur des programmes Diego Bunuel. Le petit-fils du célèbre réalisateur Luis Bunuel a en effet quitté temporairement son poste, rapporte Télérama.Cet ancien gros bonnet de Netflix est aux prises avec la justice américaine, alors que sa femme l’accuse de l’avoir violée à trois reprises en 2017. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre et le réalisateur franco-américain ne peut désormais plus se rendre aux États-Unis sous peine d’être arrêté.Des écorchures et des contusions ont été constatées sur le corps de la plaignante, l’écrivaine Maggie Kim, à en croire des documents juridiques consultés par le New York Post. La victime affirme désormais "craindre pour sa vie", alors que le couple s’est depuis séparé sans divorcer formellement.Diego Bunuel conteste pour sa part les faits et a déposé une plainte en dénonciation calomnieuse.Justice de privilégiés?L’affaire met également en exergue certains ratés de la justice outre-Atlantique. Un juge du Massachusetts a en effet rejeté l’une des actions civiles de la victime, estimant qu’il était plus aisé de porter l’affaire devant un tribunal français. La plainte pour cette agression sexuelle portait cependant bien sur des faits commis sur le territoire américain, à Martha's Vineyard, lieu de villégiature de la jet set.La défense voit d’ailleurs ce raté comme un mauvais signal envoyé à l’opinion, corroborant l’idée d’une justice à deux vitesses.Harcèlement sur France TélévisionsFrance Télévisions a déjà vu sa réputation entachée de plusieurs scandales ces dernières années. En août 2020, trois journalistes avaient notamment été licenciés après des accusations de harcèlement moral. Sur le service des sports, Clémentine Sarlat, ancienne présentatrice de Stade 2, s’était plainte de remarques sexistes et déplacées.

full-up qu'il soit petit fils de X ou Y n'a rien a voir dans une affaire de justice et ne peut être invoqué devant le juge . 0

