Mario Draghi appelle le G20 à limiter la hausse des températures à 1,5°C

L'Italie, qui assure la présidence tournante du G20 et co-organise la COP26 de Glasgow avec Londres, "incite les pays à honorer leurs promesses pour le climat", a poursuivi M.Draghi.Les chefs d'État et de gouvernement des pays du G20 se réuniront à Rome les 30 et 31 octobre.Un total de 400 jeunes âgés de 15 à 29 ans, issus de près de 200 pays, doivent présenter jeudi leur vision commune de l'urgence climatique et des actions prioritaires à mener aux ministres réunis jusqu'à samedi pour préparer la COP26.L'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique prévoit de plafonner le réchauffement de la planète en dessous de deux degrés par rapport au niveau préindustriel, tandis que les pays poursuivront leurs efforts pour limiter l'augmentation à 1,5°C.

