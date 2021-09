https://fr.sputniknews.com/20210930/le-volcan-kilauea-est-entre-en-eruption-1051931473.html

Le volcan Kilauea est entré en éruption

Le volcan Kilauea, situé à Hawaï, est entré "violemment" en éruption mercredi soir, a indiqué l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). 30.09.2021, Sputnik France

L'éruption n'a pas eu lieu dans une zone habitée et a pu être entièrement contenue dans le parc national des volcans d'Hawaï, a rapporté Hawaii News Now, citant des responsables. Elle ne constitue pas un danger immédiat pour les habitants de l'archipel.L'Observatoire volcanologique d'Hawaï (HVO) de l'USGS a relevé le niveau d'alerte du volcan Kīlauea de "SOUS SURVEILLANCE" à "DANGER".Il a aussi fait passer d'orange à rouge le niveau d’alerte pour les compagnies aériennes après avoir évalué l'éruption volcanique et les risques qui lui sont associés.Le dernier niveau d'alerte et le dernier code couleur impliquent qu'une éruption est imminente, en cours ou suspectée, indique le site Internet de l'USGS.

