Les soignants ulcérés par les incivilités à leur encontre alors qu’ils étaient applaudis il y a peu

30.09.2021

Pour protéger son personnel contre les incivilités, dont les agressions verbales et les gestes violents, les autorités de l’hôpital d’Antibes, dans les Alpes-Maritimes, ont décidé d’opter pour la tolérance zéro.Un incident est par exemple survenu lorsqu’un couple est venu faire un test pour le pass sanitaire."Quand je leur ai répondu qu'ils devaient aller dans un laboratoire, j'ai reçu des insultes: N*que ta mère, t'es qu'une gr*sse c*nn*sse, t'es une p*te, dans les hôpitaux publics vous servez à rien et vous êtes des racistes", déplore une jeune infirmière, regrettant de ne pas avoir porté plainte alors que ce type d’incidents est "fréquent".Tolérance "zéro"Ainsi, l’hôpital, accueillant quelque 50.000 patients annuellement, a élaboré "une riposte" qui comprend 30 mesures drastiques, parmi lesquelles:- des restrictions des visites (limiter le temps de visite, le nombre de personnes pouvant accompagner un patient);- le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance, en plus des 70 déjà installées;- l’encouragement du dépôt de plainte;- le renforcement de la présence d’agents de sécurité.Cependant, pour le Dr Philippe Vermesch, président du Syndicat des médecins libéraux (SML), le lien est évident.Outre les cas signalés à l’hôpital d’Antibes, on en dénombre d’autres, et parfois plus graves. Fin août, un homme a agressé une infirmière au centre de vaccination de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure) alors qu’il tentait de voler un pass sanitaire sans se faire immuniser.

