L'UE veut étendre à mi-2022 la souplesse en matière d'aides d'État

La Commission européenne a proposé jeudi de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 le cadre actuel qui assouplit les aides publiques accordées aux petites et moyennes... 30.09.2021, Sputnik France

L'exécutif européen estime que cette mesure permettra d'aider les États membres à combler le retard d'investissement engendré par la pandémie de Covid-19 dont souffrent certaines entreprises.La Commission souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes capitalisations sont généralement dépendantes du financement par prêt bancaire et pourraient être encore plus endettées après la crise.L'encadrement temporaire des aides d'État a été mis en place le 19 mars dans le but d'assouplir les règles interdisant aux États d'accorder un avantage indu à certaines entreprises.Une décision définitive sur le sujet sera prise après consultation des États membres.

