Plus de 80% des Français soutiennent la limitation du nombre de visas pour le Maghreb

Alors que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie refusent d’accepter le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière, la France a annoncé le 28 septembre la réduction du nombre de visas accordés aux citoyens de ces trois pays.Cette décision est soutenue par 87% des Français, selon un sondage de l’institut CSA réalisé pour CNews du 28 au 29 septembre auprès d’un échantillon national représentatif de 1.000 personnes de 18 ans et plus et publié ce 30 septembre. Quelque 12% des sondés estiment que la France "a tort" de durcir les conditions d’octroi des visas, et 1% préfère ne pas se prononcer.D’après l’enquête, les personnes de plus de 50 ans y sont les plus favorables avec 93% de soutien. 76% des moins de 34 ans la soutiennent.En outre, elle a été accueillie favorablement par 78% des sondés se revendiquant proches de la gauche, contre 94% proches de la droite et du centre.Une mesure "drastique et inédite"Invité le 28 septembre sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a expliqué que cette mesure "drastique et inédite (…) est rendue nécessaire par le fait que ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France".M.Attal a précisé auprès d’Europe 1 que la décision "va être mise à exécution d’ici quelques semaines".Une mesure "injustifiée"Le Maroc a déploré cette mesure le 28 septembre, la qualifiant de non fondée.L’Algérie a convoqué officiellement le 29 septembre l’ambassadeur de France, François Gouyette. Celui-ci s’est vu notifier "une protestation formelle du gouvernement algérien suite à une décision unilatérale du gouvernement français affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France", d’après un communiqué du ministère, relayé par l’AFP.

Tolosan Je pressens une annonce qui ne sera jamais appliquée, juste un coup de com (entre mille autres) à l'approche des élections ! Et si c'était appliqué, et si par malheur il était réélu, rien ne nous assure qu'il ne reviendrait pas ensuite sur la décision. On sait tous que la parole du loulou ne vaut RIEN. 1

CccpRussia C’est juste une répétition…avant l’arrivée de Zemmour 1

