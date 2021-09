https://fr.sputniknews.com/20210930/prix-loreal-unesco-pour-les-femmes-et-la-science-1051927839.html

Le Prix L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science a distingué cette année cinq scientifiques aux "parcours d’exception" venues des cinq régions du monde... 30.09.2021, Sputnik France

Le prix, doté de 100.000 euros par lauréate, est revenu à Maria Guadalupe Guzman Tirado (Maladies infectieuses), directrice du centre de recherche de l’Institut Pedro Kouri (IPK), Institut de médecine tropicale à La Havane, à Katalin Kariko (Biochimie), professeure associée adjointe à la Perelman School of Medicine, université de Pennsylvanie aux États-Unis et vice-présidente senior de BioNTech RNA Pharmaceuticals, et à Hailan Hu (Neurosciences), professeure et directrice exécutive du Centre de neuroscience de la faculté de médecine de l'université du Zhejiang, en Chine.L’Unesco et la Fondation L’Oréal ont distingué également Agnès Binagwaho (Santé publique), vice-chancelière de l’université Global Health Equity à Kigali (Rwanda) et Maria Angela Nieto Toledano (Embryologie), à l'Institut des neurosciences (CSIC-UMH), Saint Jean d’Alicante, en Espagne.,Les cinq lauréates ont été choisies par le jury indépendant présidé par la professeure Brigitte Kieffer (lauréate du Prix L’Oréal-Unesco en 2014), pour le 24e Prix international L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science dans la catégorie sciences de la vie et de l’environnement.Afin de les rendre plus visibles, de faire connaître leur talent et d’inspirer des vocations aux générations futures, le programme L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science a pour but d’accélérer les carrières des femmes scientifiques et à lutter contre les obstacles qu’elles rencontrent.Depuis la création du programme Pour les Femmes et la Science en 1998, 122 lauréates et plus de 3.800 jeunes scientifiques talentueuses, doctorantes et post-doctorantes, ont été accompagnées et honorées dans plus de 115 pays.

