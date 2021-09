https://fr.sputniknews.com/20210930/un-cadeau-a-faire-rever-les-admirateurs-de-guerre-et-paix-de-tolstoi-offert-a-lambassade-russe-1051927631.html

Un cadeau à faire rêver les admirateurs de Guerre et Paix de Tolstoï offert à l’Ambassade russe

"L’artisan de la paix de Tilsit": ce portrait du prince Lobanov-Rostovski, militaire, diplomate et ministre de l’Empire russe, a été remis par son descendant à... 30.09.2021, Sputnik France

La collection de la résidence de l’Ambassadeur de Russie en France a accueilli cette semaine une nouvelle œuvre précieuse: un portrait du prince Dmitri Lobanov-Rostovski, qui nous transporte à l’époque où la noblesse russe parlait français et où les accords entre les deux pays façonnaient le visage de l’Europe.La représentation en uniforme d’apparat du diplomate et ministre de l’Empire russe a été remise à l’Ambassadeur par son descendant, le prince Nikita Lobanov-Rostovski. À cette occasion, une cérémonie présidée par Alexeï Mechkov, Ambassadeur de Russie en France, a réuni d’éminents compatriotes russes, des diplomates et des journalistes. S’adressant aux invités, M. Mechkov a remercié le mécène de la part de la Fédération de Russie pour son activité de bienfaisance au long cours.Le diplomate a également rappelé qu’il s’agissait du troisième don de la dynastie Lobanov-Rostovski. En effet, en 2007 et 2009, le prince avait déjà offert à l’ambassade russe des portraits des empereurs Alexandre II et Alexandre III.Une figure centrale de l’histoire des relations franco-russesLe prince Dmitri Lobanov-Rostovski, général d’infanterie, représenté sur ce tableau, fut à la fois un courageux militaire et un diplomate distingué, surnommé "l’artisan de la paix de Tilsit" par les historiens. Après la défaite de l’armée russe en juin 1807 de Friedland, Alexandre Ier prit la décision d’entamer des négociations avec Napoléon en vue d’un armistice. C’est le prince Lobanov-Rostovski qui s’en est chargé et exécuta brillamment l’ordre de l’empereur. La conclusion de la paix de Tilsit a permis à la Russie de renforcer ses frontières occidentales, de former son armée, d’augmenter ses effectifs et d’améliorer sa préparation au combat. Ensuite, le prince Lobanov-Rostovski fut gouverneur des provinces baltes de l’Empire russe et ministre de la Justice. Les décorations que l’on peut voir sur son portrait témoignent de son mérite.

Виджилан 408 Bel article .... L'histoire ne se critique pas , elle s'apprend . Les oeuvres d'art Russes rapatriées ,pour notre plus grande satisfaction , œuvres littéraires ..... venants de grands et brillants écrivains ,dramaturges hommes et femmes ....l'art d'être Russe souvent une histoire commune avec une France , liée .....résolument faite de "guerre et paix ".... ( Petit jeu de mots) ... 2

1

