https://fr.sputniknews.com/20211001/achat-de-terres-agricoles-par-bill-gates-un-investissement-car-les-gens-devront-toujours-manger-1051932327.html

Achat de terres agricoles par Bill Gates: "un investissement car les gens devront toujours manger"

Achat de terres agricoles par Bill Gates: "un investissement car les gens devront toujours manger"

Où nous conduirait l’innovation alimentaire? Technologie, stratégie, biologie, écologie, intérêts financiers, Pierre Raffard, expert en géopolitique de... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T10:15+0200

2021-10-01T10:15+0200

2021-10-01T10:15+0200

international

alimentation

insectes

agroalimentaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1045238976_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_96e1bfaa5f47833ab36549e1e7a5f87a.jpg

Les médias occidentaux publient régulièrement des articles sur les façons dont nous pourrions nous nourrir à l’avenir. Ainsi, en février dernier, le magazine Time, dans un dossier traçant les pistes d’évolution de nos sociétés à l’horizon 2030, a souligné que de manger des insectes était bon à la fois pour notre santé et la planète. "Pourquoi les humains ne mangent-ils pas plus d’insectes?", se demandait l’auteur de l’enquête. Pierre Raffard, codirecteur du Food 2.0 Lab à Paris, auteur du livre Géopolitique de l’alimentation et de la gastronomie (Éditions Le Cavalier bleu), évoque à ce sujet la start-up française Ÿnsect (spécialisée dans l’élevage d’insectes à destination alimentaire) qui est une de celles qui ont fait la plus grosse levée de fonds ces dernières années en France.Mais alors même que nous sommes priés de trouver séduisante la consommation d’insectes, Bill Gates, fondateur de Microsoft, continue d’acheter des terres agricoles dont il est l’un des plus grands propriétaires aux États-Unis. Cela veut-il dire que le bœuf et les denrées cultivées naturellement risquent de devenir un luxe?Quand on voit les laboratoires et les centres de R&D des entreprises agroalimentaires, tout semble s’orienter vers une révolution dans nos assiettes. Mais il faudrait peut-être aussi se demander si ce "Meilleur des mondes" alimentaire ne risque pas de mener à des conflits ou à des guerres.

https://fr.sputniknews.com/20210503/veganisme-en-france-ce-nouveau-mode-de-vie-pas-au-gout-de-tout-le-monde-qui-prend-de-lampleur-1045549229.html

Michelvsrin Il y en a qui vont encore penser très fort: " Mais qu'est-ce qu'il est bon cet homme de penser à notre nourriture de demain...." Il a déjà pensé à votre santé ! 😅 5

cassus33 J'imagine que ses semences seront aussi "miraculeuses" que les vaccins...ses concombres il peut s'asseoir dessus! 5

9

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

alimentation, insectes, agroalimentaire