Allègement des restrictions sanitaires au Sri Lanka

Le Sri Lanka a annoncé vendredi un allègement des mesures de confinement instaurées pendant près de six semaines pour juguler une vague virulente de Covid-19. 01.10.2021, Sputnik France

Cependant, le pays insulaire a maintenu le couvre-feu nocturne et l'interdiction des grands rassemblements et des déplacements entre les provinces.Le nombre de personnes assistant à des mariages et des funérailles sera limité à un maximum de 10 jusqu'au 15 octobre alors que les manifestations sportives pourront avoir lieu, mais sans spectateurs.Après le traditionnel Nouvel An cinghalais et tamoul à la mi-avril, le nombre quotidien des contaminations avait augmenté à plus de 4.000 et celui des décès à plus de 250, avant de décroître peu à peu.Le ministère de la Santé a exhorté vendredi les entreprises à encourager leur personnel à travailler à domicile, mais aucune décision n'a encore été prise concernant la réouverture des écoles fermées depuis mars dernier.La pandémie a fait plus de 13.000 morts et plus d'un demi-million de contaminations, selon le ministère de la Santé.L'assouplissement des restrictions survient alors que 56% des 21 millions d'habitants de l'île ont été complètement vaccinés, dans le cadre d'une campagne de vaccination massive.

