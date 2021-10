https://fr.sputniknews.com/20211001/belattar-pense-devenir-un-rempart-anti-zemmour-en-se-presentant-en-2022-1051944692.html

Belattar pense devenir un rempart anti-Zemmour en se présentant en 2022

À l’approche de la présidentielle, l’encre ne finit pas de couler autour d’une possible candidature d’Éric Zemmour qui ne l’a pas encore officialisée. Cette... 01.10.2021, Sputnik France

Éric Zemmour laisse toujours planer le doute sur sa candidature à l'élection. L’humoriste Yassine Belattar, invité le 30 septembre dans l’émission Balance ton post, a affirmé être prêt à se présenter, à une condition: si Zemmour y va, il ira aussi:Belattar précise que dans ce cas, il se présentera dès "le lendemain".Toujours le 30 septembre, cette fois auprès du Point, l’humoriste a indiqué se préparer "à déclarer [sa, ndlr] candidature dès que celle d’Éric Zemmour sera officielle".Une candidature probable?Éric Zemmour continue de provoquer des remous sur sa possible candidature à la présidentielle 2022.Ces dernières semaines, il figure dans tous les sondages sur les intentions de vote à l’élection, atteignant 13%, soit deux points de plus en une semaine, selon le baromètre Harris Interactive pour Challenges paru le 28 septembre.Dans le même temps, le sondage Odoxa Dentsu-Consulting du 28 septembre montre que le polémiste est la personnalité politique la plus rejetée avec 59%, soit sept points de plus par rapport au mois de juillet.Par ailleurs, le président des Républicains Christian Jacob a repoussé le 28 septembre la possibilité de voir l’essayiste se présenter au Congrès du parti pour devenir candidat à l’élection.Une déclaration à laquelle Éric Zemmour n’a pas tardé à réagir:Quant à Marine Le Pen, elle a affirmé le 21 septembre que le polémiste n’avait "aucune chance d’être élu", car trop clivant et pas assez rassembleur.

Michelvsrin Le temps des nausées abonde très bientôt ..... 5

domipa Pauvre monsieur Jacob, moi qui vous croyais quelqu'un de bien, vous tombez bien bas et devriez bientôt commencer à manger votre cravate ! 4

