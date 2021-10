https://fr.sputniknews.com/20211001/castex-annonce-un-blocage-des-prix-du-gaz-et-de-lelectricite-1051939968.html

Castex annonce un blocage des prix du gaz et de l'électricité

Le prix du gaz augmente comme prévu de 12,5% le 1er octobre mais il n'évoluera plus ensuite jusqu'à une chute des cours mondiaux attendue en mars ou avril, a... 01.10.2021, Sputnik France

Jean Castex a annoncé le 30 septembre l'instauration d'un "bouclier tarifaire" en France pour préserver les ménages de la flambée des prix de l'énergie, qui se traduira par un blocage des prix du gaz et de l'électricité jusqu'au printemps.Le prix du gaz va augmenter comme prévu de 12,5% vendredi mais il n'évoluera plus ensuite jusqu'à une chute des cours mondiaux attendue en mars ou avril, a-t-il précisé."Nous allons bloquer, il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz", a ajouté le chef du gouvernement, en fixant une "clause de revoyure" en mars ou avril, période à laquelle les cours mondiaux devraient "dégringoler".Concernant l'électricité, le Premier ministre a annoncé que la hausse de prix prévue en février serait plafonnée à 4% et n'irait pas au-delà."Nous l'empêcherons en diminuant une taxe sur l'électricité", via un amendement dans la loi de finances pour 2022.Face à la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le début de l'année, le gouvernement avait déjà annoncé un versement exceptionnel de 100 euros en décembre pour les bénéficiaires du "chèque énergie", qui représente 150 euros versés chaque année en avril.Concernant les prix de l'essence et du diesel, le Premier ministre a en revanche jugé que la situation était différente et qu'ils ne faisaient actuellement que retrouver les niveaux antérieurs à la crise du coronavirus.

CiaoBella l'électricité qui nous viens du nucléaire où nous somme un grand producteur excédentaire et que ce parc à été financé par nos impôts devrait nous préserver de toute augmentation du kilowatt mais c'est l'europe qui fait la politique en France. Curieux que les écolos restent particulièrement muet sur la suppression de ces centrales. 3

unam Mars ou avril, période à laquelle les cours mondiaux devraient "dégringoler" ? Non, fin de la période électorale ! 3

