Ce que l’on sait sur l’ex-gendarme ayant avoué être le tueur en série "le Grêlé"

L’une des plus vieilles enquêtes de France, celle sur trois meurtres et six viols commis par "le Grêlé" entre 1986 et 1994, est enfin élucidée. François... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T11:05+0200

2021-10-01T11:05+0200

2021-10-01T11:35+0200

faits divers

suicide

enquête

meurtre

viol

Un ancien policier et gendarme a été retrouvé mort dans un appartement du Gard, où il avait laissé une lettre d’aveux pour déclarer avoir été un tueur de série recherché depuis 35 ans. Quelques heures plus tard, l’analyse de son ADN a permis de l’identifier comme "le Grêlé", l’individu dont les traces avaient été retrouvées sur plusieurs lieux de crime, selon les informations du Parisien.C’était l’une des plus vieilles affaires non élucidées de la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ Paris). Commis entre 1986 et 1994, trois meurtres et six viols avaient été attribués à un individu surnommé "le Grêlé" en raison des imperfections de son visage.Parmi les victimes de François Verove, âgé de 59 ans, figure Cécile Bloch, 11 ans, violée et tuée en mai 1986 dans le XIXe arrondissement de Paris. Deux autres personnes de 38 et de 20 ans avaient été toutes deux tuées le 29 avril 1987. Les enquêteurs avaient pu extraire de l’ADN sur un mégot de cigarette et un tampon hygiénique retrouvés sur cette seconde scène de crime, précise le quotidien.Qui est François Verove?L’homme a été actif à la Garde républicaine de 1983 à 1988, qu’il a ensuite quittée pour ingérer les rangs de la police.Selon les informations de Midi Libre, il était motocycliste à la brigade motorisée de la police à Montpellier avant d'être en maladie puis mis à la retraite.Retraité depuis quelques années, François Verove a longtemps vécu à Prades-le-Lez, près de Montpellier. Dans cette commune de 5.000 habitants, il avait même siégé au conseil municipal après y avoir été élu en 2014.Il rapporte que François Verove avait fait construire une maison pour lui et sa femme. Après avoir fait un accident de moto, "il marchait avec une canne", était incapable de rester debout longtemps. "Je lui ai proposé d’être sur la liste, il a réfléchi, puis il a accepté", poursuit l’ex-édile en précisant que cet ancien agent était "plutôt de droite tendance gaulliste".En réagissant à son identification en tant que criminel, M.Lussert n’a pas caché sa stupeur:La lettre posthumeMême s’il n’a pas donné aucun détail sur ses victimes ni sur les circonstances des crimes, il a reconnu être "un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu’à la fin des années 1990". Tels sont ses derniers mots griffonnés sur un papier retrouvé dans un appartement de location du Grau-du-Roi, détaille le quotidien.En avouant qu’il n’était pas "bien dans sa vie" à l’époque des faits, il a affirmé s’être "pris en main" et avoir suivi un traitement. Il a déclaré n’avoir "rien fait depuis 1997", soit depuis la rencontre avec sa femme avec laquelle il a eu deux enfants, poursuit Le Parisien. Le dernier crime qui lui est imputé date de 1994.Déroulement de l’enquêteLes enquêtes ont d’abord été menées séparément par plusieurs équipes, a indiqué Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Les investigations ont été relancées ces derniers mois, partant de la supposition que le coupable pouvait être un membre des forces de l’ordre.En effet, "le Grêlé" utilisait des termes policiers, une carte d’un membre des forces de l’ordre, des menottes lors de la réalisation de ses crimes. En plus de cela, il avait avoué être "moniteur de colonie à la gendarmerie". Tous ses éléments ont permis aux investigateurs de privilégier la piste d’un gendarme et de convoquer près de 800 militaires, possibles suspects, ayant exercé leurs fonctions en région parisienne à l’époque précise Le Parisien.Après l’audition, ils devaient être soumis à un prélèvement ADN. Le quotidien suggère que cette perspective d’être reconnu coupable a conduit François Verove à se donner la mort.Ayant manqué l’audition à laquelle il était convoqué, il a quitté son domicile trois jours avant son suicide. Il a également vidé ses comptes bancaires.

Michelvsrin Nous en avons de beaucoup plus dangereux, qui sont même en plein service ! Ils n'agissent pas avec leurs mains non, mais par procuration et leur nombre de victimes est infiniment plus grand ! 1

Jean Airalbol Moralité, même qu'être gendarme ou policier vous pouvez être un criminel. Avant de le devenir ils peuvent commencer avec les LBD et grenades. 1

