Europe: recul des prix du pétrole

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, était en repli de 0,47% par rapport à la clôture de la veille, à 77,94 dollars à Londres.À New York, le baril de WTI pour le mois de novembre lâchait 0,59% à 74,59 dollars.Les deux contrats de référence restent toujours supérieurs à leur niveau de clôture de vendredi dernier et proches de leurs derniers sommets, à 80,75 dollars le baril pour le Brent mardi et 76,98 dollars pour le WTI au début de l'été.Les marchés pétroliers sont coincés entre une correction assez naturelle après un mois de hausse et un contexte macroéconomique toujours favorable aux prix qui met en avant l'insuffisance de l'offre.Dans ce contexte, le sommet des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs alliés via l'accord OPEP+ lundi est très attendu.

