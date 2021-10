https://fr.sputniknews.com/20211001/fermeture-du-vaccinodrome-du-stade-de-france-1051941767.html

Fermeture du vaccinodrome du Stade de France

Fermeture du vaccinodrome du Stade de France

Selon la préfecture, "un nouveau centre sera installé dès lundi 4 octobre (de 11H00 à 19H00) sur le parvis de l'université Paris 8, à la sortie de la station... 01.10.2021, Sputnik France

Le vaccinodrome du Stade de France où plus d'un demi-million de doses du vaccin contre le Covid-19 ont été administrées a fermé ses portes le 30 septembre, a annoncé la préfecture de la Seine-Saint-Denis.Piloté conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, la préfecture, le conseil départemental, la ville de Saint-Denis et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le centre avait été ouvert le 6 avril pour enrayer les chaines de contamination, dans un département pauvre particulièrement touché par la surmortalité liée à la pandémie.D'autres méga-centres avaient été installés, comme au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) ou au stade Vélodrome de Marseille.En six mois, 545.000 doses ont été administrées a indiqué la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans un communiqué jeudi soir.Pour continuer la stratégie "d'aller vers" des autorités sanitaires, "un nouveau centre sera installé dès lundi 4 octobre (de 11H00 à 19H00) sur le parvis de l'université Paris 8, à la sortie de la station de métro Saint-Denis-Université sur la ligne 13, à la jonction des communes de Saint-Denis, Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine", a ajouté la préfecture.

