https://fr.sputniknews.com/20211001/gb-les-producteurs-de-porcs-exhortent-les-distributeurs-a-acheter-local-1051942147.html

GB: les producteurs de porcs exhortent les distributeurs à acheter local

GB: les producteurs de porcs exhortent les distributeurs à acheter local

La fédération porcine britannique a exhorté vendredi les distributeurs à continuer à se fournir localement et à renoncer à acheter des produits moins chers en... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T12:53+0200

2021-10-01T12:53+0200

2021-10-01T12:53+0200

international

royaume-uni

porc

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102688/65/1026886594_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_bbe8624e6a7a2958d5253ed8be27d461.jpg

La pénurie en Grande-Bretagne de bouchers et d'abatteurs dans la viande transformée a réduit de 25% les capacités du secteur, entraînant une hausse des stocks de porcs en attente d'être abattus et un renchérissement des coûts.La pénurie de main d'oeuvre dans le secteur porcin a été aggravée par la pandémie de COVID-19 et les politiques migratoires liées à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Londres ayant notamment restreint les entrées des travailleurs venus d'Europe de l'Est.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, porc, brexit