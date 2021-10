https://fr.sputniknews.com/20211001/la-finlande-debute-la-vaccination-de-ses-visons-1051945239.html

La Finlande débute la vaccination de ses visons

La Finlande procédera à la vaccination de tous les visons du pays contre la Covid-19 après que les autorités locales ont délivré une autorisation temporaire... 01.10.2021, Sputnik France

Le vison est élevé pour sa fourrure et est le seul animal jusque-là à être considéré comme en mesure de transmettre le Covid-19 aux êtres humains.Les essais cliniques n'ayant pas encore été menés à bien, le vaccin ne peut être distribué commercialement et doit être utilisé selon des procédures strictes dans les 1.000 fermes de visons finlandaises pour contrôler et éviter la transmission du virus.L'utilisation conditionnelle de ce vaccin peut être autorisée pendant une période de pandémie lorsqu'aucun autre vaccin n'est disponible, et "est accordée jusqu'à fin décembre, date à laquelle le demandeur aura à fournir de nouvelles données", a précisé Liisa Kaartinen, inspecteur principal de l'autorité alimentaire finlandaise, chargée de contrôler les activités vétérinaires.Le feu vert pour le vaccin ne s'applique qu'à la Finlande où jusqu'à présent aucun cas du nouveau coronavirus n'a été identifié parmi les visons, et où les taux de transmission au sein de la population sont restés parmi les plus faibles de l'Union européenne pendant la pandémie.

