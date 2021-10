https://fr.sputniknews.com/20211001/la-technique-de-larnm-dans-la-lutte-contre-le-covid-19-en-lice-pour-le-prix-nobel-de-medecine-1051945892.html

La technique de l'ARNm dans la lutte contre le Covid en lice pour le prix Nobel de médecine?

Le prix Nobel de médecine sera annoncé lundi à Stockholm, en Suède, et les scientifiques à l'origine des vaccins contre le Covid-19 pourraient prétendre à... 01.10.2021, Sputnik France

Plus de 4,7 millions de personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie en 2019, et de nombreux pays vivent encore sous de sévères restrictions destinées à enrayer sa propagation.Parmi les "nobélisables" possibles figurent la Hongroise Katalin Kariko et l'Américain Drew Weissman pour leurs travaux sur les vaccins à ARN messager (ARNm).L'ARNm a été découvert en 1961, mais il a fallu des décennies aux scientifiques pour développer la technique et régler des problèmes tels que l'instabilité et l'apparition de conditions inflammatoires.Les développeurs espèrent maintenant qu'il pourra à l'avenir être utilisé pour traiter à la fois le cancer et le VIH (virus de l'immunodéficience humaine).Le prix Nobel a été fondé par l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, et récompense des réalisations dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la littérature, de la paix et de la physique. Les lauréats de cette année seront annoncés entre le 4 et le 11 octobre, en commençant par la médecine.

