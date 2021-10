https://fr.sputniknews.com/20211001/le-nigeria-reporte-sine-die-le-lancement-de-sa-monnaie-numerique-le-enaira-1051946018.html

Le Nigeria reporte sine die le lancement de sa monnaie numérique, le eNaira

Le Nigeria reporte sine die le lancement de sa monnaie numérique, le eNaira

Le Nigeria a décidé de reporter, sans fixer de date, le lancement du eNaira, version numérique de sa monnaie, initialement prévu vendredi, a annoncé la Banque... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T16:31+0200

2021-10-01T16:31+0200

2021-10-01T16:34+0200

afrique

nigeria

cryptomonnaie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1045112608_0:42:1920:1122_1920x0_80_0_0_b844c739e23ee5fe08ac26f3c4b5faa1.jpg

Le porte-parole de la CBN a indiqué, dans un communiqué, que "le lancement prévu le 1er octobre est différé, en raison d'autres activités prévues pour commémorer le 61e anniversaire de l'indépendance du pays", précisant que "la CBN et ses partenaires ont travaillé jour et nuit pour garantir un processus sans heurt".À partir du 1er octobre, les Nigérians étaient censés pouvoir télécharger l'application eNaira et alimenter leurs portefeuilles mobiles en utilisant leurs comptes bancaires existants.Les cryptomonnaies sont très utilisées au Nigeria, classé en 2020 troisième utilisateur de monnaies virtuelles au monde après les États-Unis et la Russie, par une étude du cabinet de recherche spécialisé Statista.

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, cryptomonnaie