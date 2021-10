https://fr.sputniknews.com/20211001/linde-et-laustralie-relancent-des-negociations-en-suspens-depuis-2015-1051944293.html

L'Inde et l'Australie relancent des négociations en suspens depuis 2015

L'Australie et l'Inde ont relancé des négociations commerciales en suspens depuis 2015, espérant conclure un accord commercial d'ici la fin de 2022, selon une... 01.10.2021, Sputnik France

Au terme de discussions entre leurs ministres du Commerce, les deux économies d'Asie-Pacifique ont appuyé la "négociation rapide" d'un "accord global de coopération économique".Les deux pays se sont engagés à "conclure les négociations sur un accord global de coopération économique complet d'ici la fin de 2022".Les ministres australien Dan Tehan et indien Piyush Goyal ont indiqué que les deux pays s'efforceraient de parvenir à un accord provisoire "pour libéraliser et approfondir le commerce bilatéral des biens et des services" d'ici la fin de cette année.Les deux ministres ont convenu de "la nécessité d'un accord commercial équilibré qui encourage l'expansion des échanges commerciaux et des flux d'investissement au profit des deux économies" en conformité avec les règles du système commercial international, selon la déclaration.Des pourparlers en vue d'un accord commercial global entre l'Inde et l'Australie avaient été lancés il y a plus de 10 ans, avant d'être suspendus en 2015.En 2020, l'Inde était le septième partenaire commercial et le sixième marché d'exportation de l'Australie. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Australie ont atteint plus de 17 milliards de dollars américains l'an dernier.L'Inde exporte principalement vers l'Australie des produits pétroliers, pharmaceutiques, textiles et importe notamment du charbon, du gaz naturel liquéfié ou encore de l'alumine.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

