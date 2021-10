https://fr.sputniknews.com/20211001/melenchon-designe-les-domaines-dans-lesquels-les-faiblesses-de-zemmour-sont-les-plus-criantes-1051946719.html

Mélenchon désigne les domaines dans lesquels les faiblesses de Zemmour sont les plus criantes

Jean-Luc Mélenchon s’est félicité du débat avec Éric Zemmour, estimant que la confrontation a "électrisé les gens". Il n’a pas manqué de pointer les failles... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T16:57+0200

Une semaine après le débat entre le chef de file de La France insoumise (LFI) et le polémiste, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur l’évènement qui a réuni le 24 septembre 3,8 millions de spectateurs.D’après Mélenchon, le journaliste n'est pas parvenu à développer une vision sur les sujets économiques et sociaux: "Obligé d’entrer sur l’écologie et le social, tout le monde a vu qu’il n’avait pas une idée. Il s’est contenté d’ânonner des poncifs. Même sur ce qui était censé être ses sujets comme la "remigration" ou le refus du droit à l’avortement, il n’a pas assumé!".Le débatInterrogé sur la sécurité, le candidat de La France insoumise a proposé de "dissoudre la BAC (brigades anticriminalité) et les BRAV (Brigades de répression de l’action violente motorisées)". L’ex-chroniquer de CNews s’est quant à lui contenté de phrases plus générales: "Pour moi, la délinquance que nous vivons n’est pas une délinquance, c’est un djihad. C’est une guerre de civilisation qui nous est menée, une guerre de pillages, une guerre de viols, une guerre de meurtres".Concernant les thèmes sociaux, Mélenchon a avancé l’idée de bloquer "un certain nombre de prix de première nécessité: l’alimentation, l’énergie et l’eau", tandis que Zemmour a dit souhaiter "réduire les impôts et les charges sociales", sans apporter plus de précisions.Selon un sondage Mediavenir, Jean-Luc Mélenchon a été plus convaincant (61%) au cours de cette confrontation qu’Éric Zemmour (39%).Une autre enquête d’opinions menée auprès des spectateurs de l’émission Touche pas à mon poste! donne en revanche aux deux personnalités des résultats quasi égaux: 50,2% pour Mélenchon, contre 49,8% pour Zemmour.Plus récemment, Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, a invité Éric Zemmour à prendre part à un débat télévisé. L’ex-chroniquer n’a pour l’heure toujours pas donné de réponse.

jean-luc mélenchon, élection présidentielle, débat public, eric zemmour