https://fr.sputniknews.com/20211001/prix-du-gaz-et-de-l-electricite-la-liberalisation-europeenne-n-a-pas-tenu-ses-promesses-1051951689.html

Prix du gaz et de l’électricité: la libéralisation européenne n’a pas tenu ses promesses - Vidéo

Prix du gaz et de l’électricité: la libéralisation européenne n’a pas tenu ses promesses - Vidéo

Face à la hausse des tarifs de l’énergie, Jean Castex vient d’annoncer plusieurs mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Français. Joint par Sputnik, le... 01.10.2021, Sputnik France

2021-10-01T20:18+0200

2021-10-01T20:18+0200

2021-10-01T20:37+0200

gaz

énergie

edf

engie (ex-gdf suez)

électricité

jean castex

barbara pompili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1051951452_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_495011556a5ddc2f405d77e06fd04faa.jpg

"Bouclier tarifaire", chèque énergie, blocage ou limitation des prix: le 30 septembre sur TF1, Jean Castex a annoncé une série de décisions du gouvernement pour aider les ménages à encaisser le choc de l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité. Dans un contexte mondial de reprise économique, de montée de la demande et de désorganisation de l’offre, les tarifs de l’énergie doivent en effet grimper d’environ 12% pour les consommateurs français."Cela ne fait que colmater en contournant le vrai problème", tempère le journaliste Aurélien Bernier au micro de Sputnik. Auteur de l’enquête Les Voleurs d’énergie(éd. Utopia, 2018), il pointe le rôle de la libéralisation menée par Bruxelles depuis vingt-cinq ans: "Il y a certes des raisons conjoncturelles à ces hausses, mais le problème, c’est surtout qu’on a créé un marché européen de l’électricité. Sur ce marché se crée un prix qui est dépendant des énergies fossiles, même pour la France qui a une part importante de nucléaire dans son mix".Pourtant, l’objectif de la libéralisation était au contraire, par la concurrence, de faire baisser les prix pour le consommateur. "L’argument des libéraux s’est révélé faux", poursuit le collaborateur du Monde diplomatique: "Le paradoxe incroyable, c’est qu’au lieu de faire baisser les prix grâce à la concurrence, on a augmenté les prix pour la permettre. Les coûts de production d’EDF sont très bas, mais on a dû augmenter les tarifs pour que les concurrents privés restent concurrentiels".Il est donc urgent pour Aurélien Bernier "de décréter que l’énergie est un bien commun qui doit être régulé par la puissance publique, et de renationaliser ce secteur. Personnellement, je propose même d’aller plus loin et de nationaliser des énergies fossiles comme le pétrole. On ne peut pas compter sur Total pour réaliser la transition écologique".

https://fr.sputniknews.com/20200709/relocalisation-renverser-le-rapport-de-force-1044079327.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clément Ollivier https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

gaz, énergie, edf, engie (ex-gdf suez), électricité, jean castex, barbara pompili