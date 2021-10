https://fr.sputniknews.com/20211001/suisse-retour-en-fevrier-du-salon-de-lauto-de-geneve-dans-un-format-reduit-1051943827.html

Suisse: retour en février du salon de l'auto de Genève dans un format réduit

Suisse: retour en février du salon de l'auto de Genève dans un format réduit

Le salon de l'automobile de Genève reprendra ses quartiers en février après deux ans d'absence, en version néanmoins réduite, dans un climat encore "fragile et...

Lundi, la fondation qui chapeaute l'événement a donné son aval à la tenue du salon, a indiqué M.Mesquita, qui a repris la direction de ce salon en avril 2020, dans un entretien publié par le quotidien suisse L'Agefi, estimant qu'il s'agit d'une décision "courageuse" dans le contexte actuel.Quelque 60 marques ont déjà confirmé leur présence, dont Audi, Renault, Skoda, Seat et KIA, les marques de prestige Bugatti, Rimac et Koenigsegg ou encore les nouveaux acteurs de la mobilité électrique urbaine, tels que le suisse Softcar, l'allemand E.go et le français Hopium, a-t-il détaillé.Mais le nombre de participants pour cette édition, qui se tiendra du 19 au 27 février 2022, est très éloigné des 160 exposants qui avaient participé à la dernière édition d'avant-pandémie, avec de grands absents, dont Ferrari ainsi que Stellantis, propriétaire entre autres des marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo et Maserati.Les organisateurs du salon sont "encore en attente de décision de certaines marques", a-t-il précisé, expliquant qu'il n'était pas concevable de sacrifier une troisième édition.Avec la crise sanitaire, ce salon international de l'automobile avait dû annuler son édition de 2020, puis de 2021.Pour accélérer son redémarrage, les organisateurs du salon automobile de Genève se sont alliés à Qatar Tourism, l'organisme de promotion du tourisme, avec qui ils comptent créer un nouveau salon automobile de "renommée internationale pour le Moyen-Orient", a expliqué M.Mesquita.Cette édition 2022 se tiendra sur place, mais aussi en partie en ligne, comme le font désormais de nombreux grands salons.

avec Maghreb Arabe Presse

