https://fr.sputniknews.com/20211002/chine-entree-en-vigueur-dune-reglementation-sur-la-securite-des-donnees-des-automobilistes-1051953890.html

Chine: entrée en vigueur d'une réglementation sur la sécurité des données des automobilistes

Chine: entrée en vigueur d'une réglementation sur la sécurité des données des automobilistes

Une réglementation d'essai sur la sécurité des données des véhicules est entrée en vigueur vendredi, parmi plusieurs autres nouveaux documents administratifs... 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T07:34+0200

2021-10-02T07:34+0200

2021-10-02T07:34+0200

chine

automobile

automobiliste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18583/44/185834402_232:0:3532:1856_1920x0_80_0_0_5cf4b54699b5aef2b3a59af8402f6d39.jpg

Cette réglementation vise à résoudre les défis croissants liés à la sécurité et à combler des lacunes alors que les véhicules deviennent plus intelligents et disposent d'une capacité accrue à générer et à traiter des données, selon l'Administration du cyberespace de Chine.Selon le document, les opérateurs de données doivent éviter de collecter des données excessives sur les véhicules et protéger la vie privée des propriétaires et des utilisateurs de véhicules.Les opérateurs collectant et traitant les données des véhicules en Chine doivent passer des évaluations de sécurité s'ils fournissent ces données à l'étranger pour des besoins commerciaux, alors que les données collectées sur les automobiles en Chine doivent être stockées en Chine.Les opérateurs ne doivent pas envoyer des données à l'étranger qui sortent de la limite approuvée par les évaluations de sécurité et doivent inclure les informations pertinentes dans leurs rapports annuels sur la sécurité des données, selon la réglementation.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, automobile, automobiliste