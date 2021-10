https://fr.sputniknews.com/20211002/des-radicaux-transferent-des-roquettes-chargees-de-chlore-a-la-ligne-de-front-en-syrie-selon-sana-1051964892.html

Des radicaux transfèrent des roquettes chargées de chlore à la ligne de front en Syrie, selon Sana

Des radicaux transfèrent des roquettes chargées de chlore à la ligne de front en Syrie, selon Sana

Des membres du groupe terroriste Front al-Nosra* ont transféré des munitions dotées de substances toxiques à la ligne de front dans deux gouvernorats syriens... 02.10.2021, Sputnik France

Le Front al-Nosra* a acheminé des roquettes bourrées de chlore et de sarin à la ligne de front dans les gouvernorats syriens d’Idlib et de Hama, relate l’agence de presse syrienne Sana.Des spécialistes étrangers impliqués?D’après l’agence, des spécialistes étrangers ont aidé les radicaux à réaliser cette opération.Selon les sources de Sana, les terroristes envisagent d’utiliser ces munitions pour organiser une provocation et accuser l’armée syrienne d’utiliser des armes chimiques. Ils compteraient tirer ces roquettes contre un quartier de la ville de Jisr al-Choghour, qui se trouve sous leur contrôle, ainsi que la commune de Bidama.L’armée syrienne avait précédemment ouvert le feu contre les sites du Front al-Nosra* dans le sud du gouvernorat d’Idlib, notamment près de Jisr al-Choghour.En octobre 2020, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a fait état de l'explosion d'un entrepôt avec des munitions et des substances chlorées appartenant aux radicaux près d’Idlib. Quatre radicaux, dont des ressortissants de pays d'Europe et d'Afrique du Nord, sont morts d’asphyxie sur le lieu de l'explosion.*Organisation terroriste interdite en Russie

