La Russie étonnée par l’idée des USA de doubler l’Onu sur les questions de cybersécurité

En commentant la convocation par les États-Unis d’une rencontre internationale sur la cybersécurité, le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé que... 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T16:29+0200

2021-10-02T16:29+0200

2021-10-02T16:29+0200

Intervenant lors de la XXIXe assemblée du Conseil russe pour la politique extérieure et de défense, Sergueï Lavrov a indiqué que les problèmes que le Président américain voulait aborder lors du sommet convoqué au mois d’octobre étaient depuis longtemps étudiés par les Nations unies:Un groupe de travail ouvert à tous les membresIl a rappelé qu’une résolution avait été adoptée au sein de l’Onu, approuvant le planning de travail pour cinq ans d’un groupe ouvert à tous les membres et ayant pour objectif la discussion des problèmes de sécurité dans le cyberespace.Projet d’une alliance contre la cybercriminalitéLe 26 septembre, Joe Biden a déclaré dans un communiqué partagé exclusivement avec CNN que "la Maison-Blanche convoquera une réunion de 30 pays ce mois-ci pour tenter d'intensifier les efforts mondiaux en vue de faire face à la menace des logiciels malveillants pour la sécurité économique et nationale".L'objectif de l'alliance envisagée par Washington sera "d'accélérer notre coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, l'amélioration de la collaboration entre les forces de l'ordre, l'endiguement de l'utilisation illicite de la cryptomonnaie et l'engagement diplomatique sur ces questions", stipule le communiqué.

Actus

