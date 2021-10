https://fr.sputniknews.com/20211002/le-cdc-afrique-lance-un-centre-de-collaboration-regional-pour-lafrique-de-lest-au-kenya-1051958205.html

Le CDC Afrique lance un centre de collaboration régional pour l’Afrique de l’Est au Kenya

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a inauguré le Centre de collaboration régional pour l'Afrique de l'Est au Kenya. 02.10.2021, Sputnik France

Le centre de collaboration régional pour l'Afrique de l'Est, inauguré le 1er octobre à Nairobi, au Kenya, coordonnera la recherche, la surveillance et les soins cliniques conjoints pour les maladies infectieuses, notamment le Covid-19, le paludisme et la fièvre jaune, a fait savoir le ministre kényan de la Santé, Mutahi Kagwe.Le centre, qui ambitionne de renforcer la réponse aux nouveaux défis de santé publique, devrait servir de plaque tournante pour la recherche conjointe, la formation et le partage des connaissances sur les nouveaux défis de santé publique.Selon M.Kagwe, les pays voisins devraient déployer des experts pour renforcer la réponse transfrontalière aux maladies transmissibles grâce à une surveillance renforcée et au déploiement de vaccins.De son côté, la commissaire chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social à la Commission de l'Union africaine, Amira El Fadil, a avancé que le lancement du Centre régional contribuera à combler les lacunes en matière de recherche, de financement et de diagnostic, qui entravent la réponse aux maladies infectieuses, ajoutant qu'il soutiendra la formation de professionnels de santé et la promotion de la recherche locale sur les vaccins et les thérapies.

