Les États-Unis et l'UE s'engagent à booster leur partenariat malgré les divergences

Les États-Unis et l'UE s'engagent à booster leur partenariat malgré les divergences

02.10.2021

L'administration Biden a longtemps décrit l'Europe comme un partenaire naturel dans une confrontation économique et politique plus large avec la Chine.L'actuel locataire de la Maison Blanche a longtemps dénoncé son prédécesseur pour avoir attiser, selon lui, les différends commerciaux avec les alliés européens.Sauf que les tensions ont monté d'un cran ces derniers temps entre Washington et Bruxelles au sujet du retrait précipité et chaotique de l'Afghanistan.Ce coup de froid a été exacerbé à la mi-septembre, quand Joe Biden a annoncé une nouvelle alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni dans la région indo-pacifique, dans le cadre de sa grande priorité internationale: contrer la Chine.Ce partenariat stratégique, baptisé AUKUS, a suscité une rare colère de la France avec la rupture par l'Australie d'un méga-contrat pour acheter des sous-marins français.Ce différend a plané sur la première rencontre du Conseil du commerce et de la technologie qui s'est engagé à se réunir à nouveau l'an prochain sans fixer de date.Au terme des travaux, les deux parties se sont engagées à collaborer sur diverses questions stratégiques, telles que le contrôle des exportations de technologies de pointe, les investissements contre les menaces à la sécurité et les incitations à la fabrication de puces sur fond de pénurie de semi-conducteurs qui pénalise la reprise économique post-Covid.Le renforcement de l'alliance transatlantique sera parmi les objectifs du déplacement du chef de la diplomatie américaine la semaine prochaine en France.A Paris, M. Blinken devra rencontrer des dirigeants français, pour tenter, selon son département, d'avancer vers des "actes concrets" permettant de sceller la réconciliation entre les Etats-Unis et la France après une crise sans précédent.Il assistera à une réunion de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et "rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les Etats-Unis et la France sur une série de questions", a annoncé vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.Un nouveau tête-à-tête est notamment prévu avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, après celui de la semaine dernière à New York à l'occasion duquel les deux responsables avaient convenu qu'il faudrait "du temps" pour tourner la page.

