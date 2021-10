https://fr.sputniknews.com/20211002/liphone-13-pro-dapple-defie-toute-concurrence-dans-un-test-1051953222.html

L’iPhone 13 Pro d’Apple défie toute concurrence dans un test

L’iPhone 13 Pro d’Apple défie toute concurrence dans un test

La nouvelle série des iPhone 13 d’Apple, avant tout l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, est connue pour exceller dans le domaine des caméras. Un nouveau... 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T07:10+0200

2021-10-02T07:10+0200

2021-10-02T07:10+0200

sciences et tech

apple

test

performances

caméra

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1051952613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e66007fa987e5418e578b995a0699f0a.jpg

Les nouveau-nés du géant américain Apple, les iPhone 13, viennent de débarquer. Et ils ont tout de suite suscité l’intérêt des experts de DXOMARK qui leur ont fait passer des tests. Le site d’évaluation de smartphones, de capteurs et d’objectifs s’est concentré notamment sur l’iPhone 13 Pro.Lors du test de l’appareil photo du smartphone, celui-ci a réussi à totaliser 137 points, ce qui lui permet de se glisser dans le top 5 de la liste. Plus concrètement, sa caméra a marqué 144 points, bien que son score de zoom, 76 points, ne soit peut-être pas à la hauteur des meilleurs appareils. En revanche, le score vidéo exceptionnel de 119 points place l'iPhone 13 Pro en haut du podium dans ce sous-classement.Au total, l’iPhone 13 s’assure ainsi la quatrième position dans le classement mondial et celui des ultra-premium.Avantages et inconvénientsSelon le test, le smartphone s’est distingué par ses tons dans la plupart des conditions d'éclairage, son équilibre des blancs, ainsi que sa mise au point automatique rapide et précise. En outre, l'appareil a bien géré l'exposition et a réussi à conserver de nombreux détails dans des conditions intérieures et extérieures.Toutefois, les tests ont également révélé que l'iPhone 13 Pro souffrait d'une plage dynamique limitée dans les scènes à contraste élevé, d’un bruit de luminance ainsi que d'autres problèmes tels que la lumière parasite.Malgré ces défauts, l'iPhone 13 Pro a réussi finalement à battre le Huawei Mate 40, mais a tout de même perdu face au Mate 40 Pro+. Pour le moment, le Huawei P50 Pro reste en tête du classement tandis que le Xiaomi Mi 11 Ultra arrive en deuxième position.De toutes les couleursLe géant Apple a décliné son iPhone 13 en quatre versions: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.Pour ce qui est des prix en France, ils vont de 809 euros pour un iPhone mini de 128 Go à 1.839 euros pour un Pro Max d’un To. Les principales caractéristiques sont une nouvelle puce plus performante, un double appareil photo pour l’iPhone classique et une capacité de stockage d’un To.L'iPhone 13 est disponible en rose, un tout nouveau coloris, en plus du bleu, minuit (noir), lumière stellaire (blanc) et rouge. Les Pro s’habillent de couleur argent, or, graphite ou bleu alpin.

Le мужик 1800€ pour avoir le 4ème meilleur appareil photo sur un smartphone sur le marché😆 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

apple, test, performances, caméra, iphone