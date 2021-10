https://fr.sputniknews.com/20211002/mediocre-guet-apens-lr-sinsurge-apres-une-photo-de-zemmour-avec-les-jeunes-republicains--1051960155.html

"Médiocre guet-apens": LR s’insurge après une photo de Zemmour avec Les Jeunes Républicains

"Médiocre guet-apens": LR s’insurge après une photo de Zemmour avec Les Jeunes Républicains

Alors que les Républicains se promettent d’être "une digue infranchissable" au "tsunami populiste" qu'est Éric Zemmour, de jeunes adhérents ont été aperçus à... 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T16:29+0200

2021-10-02T16:29+0200

2021-10-02T16:39+0200

france

france

marine le pen

xavier bertrand

les républicains (lr)

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045398710_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c98ac028c2ce4a90314c5091d6434606.jpg

Les Républicains cherchent à se positionner sur l’échiquier politique aux antipodes d’Éric Zemmour. Pour le président LR du Sénat Gérard Larcher, il est "le candidat de l'extrême droite", dont il ne partage ni les idées ni les valeurs. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, propose pourtant un débat avec lui pour démontrer "ce qui différencie la droite républicaine d'Éric Zemmour". "Si Éric Zemmour se rêve en tsunami populiste, les Républicains seront une digue infranchissable", estime-t-il le 27 septembre, cité par l’AFP.Stanislas Rigault, supporteur du polémiste, a pourtant partagé le 1er octobre une photo de Zemmour qui a immédiatement fait réagir. Elle a en effet été prise vendredi soir dans la permanence du Nord des Républicains à Lille, la région de Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle. Il montre Éric Zemmour en compagnie de militants dont l’un tient une banderole "Les Jeunes Républicains".Les Républicains irritésSi Stanislas Rigault a dit "bravo" à ces jeunes, Sébastien Huyghe, député (LR) du Nord et président de la Fédération des Républicains dans le département, a "condamné fermement la manipulation honteuse d’Éric Zemmour" car ladite Fondation "ne cautionne en aucune manière la présence de quelqu’un qui ne partage aucune de nos valeurs". Il dénonce en outre "des méthodes malhonnêtes".Toujours sur Twitter, le conseiller régional (LR) Antoine Sillani a assuré que "la réunion n’était pas organisée par les LR qui n’étaient pas informés de ce médiocre guet-apens".Interrogé par BFM TV, Antoine Diers, un proche du polémiste et adhérent des Républicains, s'est dit "abasourdi par les réactions" des cadres du parti et a expliqué que lui et Éric Zemmour étaient tout près du local et avaient décidé de saluer les jeunes qui y étaient présents. Selon lui, ils leur ont accordé un accueil "excellent" qui prouve que pour certains électeurs "Éric Zemmour est le bon candidat pour la droite".Sa popularité en hausseD’après un sondage Ipsos Sopra Steria pour Franceinfo et Le Parisien, publié vendredi, l’écrivain, qui ne s’est pas encore porté officiellement candidat à la présidentielle, a été crédité de 15% des intentions de vote. S’il est toujours derrière Marine Le Pen (16%), il a devancé Xavier Bertrand (14%).

Tutux0743 Bon xavier BERTRAND à prévu masque, palme et Tuba, lui manque plus que le string rose, et COLUCHE n'a plus RIEN à lui envier ... 3

michel loncin Et allez-y ... quand on menace le "Système", on est ... "populiste" ... vocable INSULTANT à l'encontre de l'AUTHENTIQUE DEMOCRATIE !!! Que les prétendus ... "Républicains" se disent bien que LEUR position résulte d'un POPULISME qui a "réussit" : la Révolution de 1789 ou ... l'USURPATION de la LEGALITE monarchique par la Bourgeoisie !!! 3

6

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, marine le pen, xavier bertrand, les républicains (lr), eric zemmour