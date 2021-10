https://fr.sputniknews.com/20211002/moscou-loms-a-leve-tous-les-obstacles-a-la-reconnaissance-du-vaccin-anti-covid-spoutnik-v-1051958387.html

Moscou: l'OMS a levé tous les obstacles à la reconnaissance du vaccin anti-Covid Spoutnik V

Le ministère russe de la Santé a annoncé la levée de tous les obstacles à la reconnaissance du vaccin anti-Covid Spoutnik V par l'Organisation mondiale de la... 02.10.2021, Sputnik France

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a levé tous les obstacles à la reconnaissance du vaccin russe contre le Covid-19, Spoutnik V, il ne reste que quelques démarches administratives, a annoncé ce samedi 2 octobre le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko à l'issue d'entretiens avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Selon Mikhaïl Mourachko, entre la partie russe et l’OMS il ne reste qu’à formaliser quelques procédures administratives.Le directeur général du Fonds russe d'investissements directs (RFPI), Kirill Dmitriev, avait déclaré à la mi-juillet que le Fonds s'attendait à la reconnaissance du premier vaccin russe contre le Covid-19 par l'OMS et l'Agence européenne des médicaments (EMA) dès cet automne.Approbation des certificats de vaccinationLe ministre russe de la Santé a également évoqué le sujet de l’approbation mutuelle des certificats de vaccination contre le Covid-19 entre la Russie et certains pays membres de l’OMS, notamment avec la France et les États-Unis.

laure89 Ils auront pris soin d'attendre que les populations soient vaccinées obligatoirement avec des vaccins ARN. On a attendu et espéré mais c'est trop tard pour beaucoup. Et vraiment une très bonne chose pour les autres. 6

Hackermen Enfin ! 👏🏻👍🏻 3

