Un réseau international de trafic de voitures volées en Europe démantelé en Algérie

Les autorités algériennes ont démantelé un réseau de trafic de voitures volées en Europe, selon les médias algériens.D'après les mêmes sources qui évoquent un phénomène de trafic de voitures qui prend de plus en plus d’ampleur en Algérie, plusieurs cadres exerçant au niveau des ports d’Alger et de Skikda ont été arrêtés pour leur implication.Les mêmes sources relèvent qu'il a été procédé au démantèlement de ce réseau criminel spécialisé dans le trafic international de voitures volées en Europe et leur acheminement vers l’Algérie, et à l'arrestation de plusieurs personnes, dont des cadres aux ports d’Alger et de Skikda.Le principal suspect a été arrêté à Bochegouf, relevant de la wilaya de Guelma à l’est d’Alger, à bord d’un véhicule 4x4 haut de gamme, objet d’une enquête d’Interpol, précise la même source, qui fait état de la saisie de cinq voitures de luxe volées en Europe.Les enquêtes ont également permis la saisie de quatre autres voitures de luxe qui avaient été volées auparavant en Italie, aux Pays-Bas et en France.

