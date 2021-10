https://fr.sputniknews.com/20211002/une-attaque-armee-fait-au-moins-quatre-morts-dans-lest-de-lafghanistan-1051963549.html

Une attaque armée fait au moins quatre morts dans l’est de l’Afghanistan

Une attaque armée fait au moins quatre morts dans l’est de l’Afghanistan

Une attaque menée dans la ville de Jalalabad a fait quatre victimes, parmi lesquelles figurent deux combattants talibans*, selon la chaîne Tolo News. 02.10.2021, Sputnik France

2021-10-02T21:26+0200

2021-10-02T21:26+0200

2021-10-02T21:28+0200

talibans au pouvoir en afghanistan

djihadisme

terrorisme

jalalabad (afghanistan)

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1046150877_0:102:2047:1253_1920x0_80_0_0_bc04d778d0e41fac51cab962c38ee722.jpg

Au moins quatre personnes, dont un enfant, ont trouvé la mort dans une attaque armée perpétrée dans la ville afghane de Jalalabad, dans l’est du pays, relate ce samedi 2 octobre la chaîne locale Tolo News.Selon ses informations, parmi les victimes figurent deux combattants talibans* ainsi que deux civils. Pour le moment, aucune organisation n’a revendiqué l’attaque, bien que les djihadistes de Daech*, qui ont une forte présence dans la zone, aient auparavant revendiqué des meurtres de Talibans*, qu’ils considèrent comme ennemis.Depuis le retour des Talibans* au pouvoir en Afghanistan, ils sont de plus en plus souvent visés par des attaques de Daech*. Vendredi 1er octobre, des combattants talibans* ont mené un raid contre les repaires des djihadistes au nord de la capitale, Kaboul, tuant et arrêtant plusieurs d’entre eux, selon un porte-parole du mouvement.Ennemis jurésIssus de branches théologiques différentes, les Talibans* et Daech* s'affrontent en Afghanistan depuis des années. Le plus flagrant exemple de cette confrontation pourrait être l’attentat contre l’aéroport de Kaboul qui avait fait près de 200 morts en pleine évacuation d’Afghanistan.Le groupe Daech* au Khorassan a rapidement revendiqué l’attaque dans laquelle 13 militaires américains avaient notamment été tués. En représailles, le Pentagone a mené une attaque de drone à Kaboul contre un véhicule soupçonné d'appartenir à Daech-K*, dans laquelle 10civils afghans, dont jusqu'à sept enfants, sont morts.Le Pentagone a ensuite reconnu avoir commis une "erreur tragique". Selon l’enquête menée par le département de la Défense, le conducteur du véhicule attaqué, considéré comme ayant des liens avec Daech*, n’avait en effet aucun rapport avec l’organisation terroriste et travaillait pour un groupe d'aide, Nutrition and Education International.*Organisation terroriste interdite en Russie

jalalabad (afghanistan)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

djihadisme, terrorisme, jalalabad (afghanistan), daech