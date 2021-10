https://fr.sputniknews.com/20211002/usa-trump-demande-a-la-justice-le-deblocage-de-son-compte-twitter-1051956864.html

Trump demande à la justice le déblocage de son compte Twitter

Trump demande à la justice le déblocage de son compte Twitter

L'ex-président américain Donald Trump a demandé à un juge fédéral de Floride d'imposer à Twitter le déblocage de son compte sur le réseau social, fermé en... 02.10.2021, Sputnik France

Dans sa demande, Donald Trump affirme que le réseau social a été "contraint" de suspendre son compte par des membres du Congrès.Twitter et plusieurs autres médias sociaux ont banni Donald Trump de leurs services après l'assaut lancé le 6 janvier par certains de ses partisans contre le Capitole à Washington.Juste avant cet assaut, l'ex-président avait prononcé un discours dans lequel il avait répété des accusations sans preuves établies sur des fraudes supposées lors des élections de novembre, accusations rejetées par de multiples décisions de justice et plusieurs autorités électorales locales.Twitter "exerce un niveau de pouvoir et de contrôle sur le débat politique dans ce pays qui est incommensurable, historiquement sans précédent et profondément dangereux pour un débat démocratique ouvert", affirment dans leur requête les avocats de Donald Trump, qui avait fait du réseau social l'un de ses principaux canaux de communication pendant son mandat.Twitter s'est refusé à commenter le dépôt de cette demande, rapporté initialement par Bloomberg.Le compte Twitter de Donald Trump comptait quelque 88 millions d'abonnés avant sa suspension.

