Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille au groupe La Provence. Ancien ministre et homme... 03.10.2021, Sputnik France

Bernard Tapie est mort à 78 ans d'un cancer dont il souffrait depuis plusieurs années, a annoncé la famille au groupe de presse La Provence, dont l'homme d'affaires était l'actionnaire majoritaire.Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un des fils de l'ancien homme d'affaires, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.Hommage de CastexLe Premier ministre s'est "incliné" dimanche à la mémoire de Bernard Tapie, saluant un "combattant" et un "homme très engagé", en marge de la rentrée du parti LREM à Avignon."La première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a déclaré Jean Castex à la presse."À bientôt mon frère"Jean-Louis Borloo, avocat historique de Bernard Tapie et son ami pendant 45 ans, a salué le "courage", la "force", le panache" de celui qu'il considérait comme son "frère". Dans un message transmis à l'AFP et s'adressant à l'ancien homme d'affaires, il écrit: "Quel ultime combat! Courage, force, panache, entouré des tiens, les amours de ta vie, et malgré ceux qui, à défaut d'avoir ta gueule, ton talent, ton charisme, ta générosité, ta bonté, ton humour, tes fulgurances, n'ont cessé hélas de te harceler". "Les amoureux du foot, bateau, vélo, ski, théâtre, cinéma, musique, aventure, ceux qui luttent contre une maladie, ceux qui veulent changer leur destin, t'embrassent et te saluent, toi l'éblouissant chef d'un orchestre dont tu jouais toi-même de tous les instruments", poursuit l’ancien ministre. "Là où tu t'es échappé, ton honneur lavé par la justice, tu ressens cette explosion d'affection et d'amitié qui monte vers toi de tous les foyers français". "Merci Bernard, tu es énorme, tu es hors-norme. À bientôt mon frère".Six vies en uneBernard Tapie a été pendant plus de 40 ans une figure marquante de l'histoire politique, économique et sociétale de la France, de par son charisme, ses éclats mais aussi ses coups tordus. "J'ai eu un parcours extraordinaire" ou "Je suis plus qu'heureux!", s'exclamait dans les médias, en dépit de la maladie, celui qui a connu au moins six vies publiques: entrepreneuriale, politique, sportive, artistique, médiatique et judiciaire.Atteint depuis 2017 d'un cancer métastasé, il était apparu toujours battant mais amaigri et pâle, les cheveux blancs et les cordes vocales affaiblies lors d'une interview-confession diffusée par BFM TV en janvier 2020.Incarnation de la réussite sociale et de la flamboyance des années 80, "Nanard", que les Guignols de Canal + qualifiaient de "sévèrement burné", était devenu le symbole de l'homme d'affaires sulfureux à partir du match de football truqué Marseille-Valenciennes en 1993. Un épisode qui lui valut six mois de prison en 1997 pour corruption et subornation de témoin. Grande gueule aux serments faciles, il avait le teint hâlé, les cheveux drus et les mâchoires fortes. Son plus gros défaut, admettait-il, était de ne pas "prendre le temps" d'expliquer ses actions. Il assumait aussi le fait d'avoir été un "emmerdeur" parce que, disait-il, "je ne lâche pas les gens".

