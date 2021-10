https://fr.sputniknews.com/20211003/boris-johnson-menace-dincarcerer-les-manifestants-ecologistes-pour-defendre-la-majorite-1051966976.html

Boris Johnson menace d'incarcérer les manifestants écologistes pour défendre "la majorité"

Boris Johnson menace d’incarcérer les manifestants écologistes pour défendre "la majorité"

03.10.2021

Intervenant samedi 2 octobre lors de la conférence du parti conservateur, le Premier ministre britannique a exposé sa position intransigeante à l’égard des militants écologistes bloquant les routes, rapporte le Daily Mail.Déterminé à défendre les intérêts de la "majorité respectueuse des lois", il va faire adopter le plus rapidement possible des mesures visant à les en empêcher.En vertu de la nouvelle législation prévue, ceux qui stoppent la circulation sur des artères vitales encourront jusqu'à six mois de prison ou des amendes illimitées.Le journal indique que cette décision fait suite à des plaintes de la police selon lesquelles elle n'a pas de pouvoirs suffisants pour empêcher les écomanifestants du groupe Insulate Britain de bloquer, par exemple, le périphérique de la région du Grand Londres M25, la plus vieille autoroute britannique M1 et l’autoroute M4 au pays de Galles.Johnson qualifie les écologistes de criminelsCertains conducteurs se sont retrouvés bloqués dans des embouteillages alors qu'ils emmenaient des proches à l'hôpital ou transportaient des fournitures vitales.Il a promis de donner à la police "les pouvoirs dont elle a besoin pour mettre fin à leur comportement imprudent et égoïste".Les écologistes réclament l’isolation des maisonsLe groupe Insulate Britain, qui a déjà bloqué plusieurs fois le périphérique de Londres ces derniers jours, réclame une meilleure isolation des logements au Royaume-Uni afin de lutter contre le changement climatique.Les militants veulent que le gouvernement s'engage à réaliser l’isolation de 29 millions de maisons qui sont, selon eux, les plus vieilles et froides d’Europe. Les Britanniques sont ainsi obligés de dépenser d’immenses quantités d’énergie pour les chauffer, ce qui provoque l’émission de gaz à effet de serre.Depuis la mi-septembre, Insulate Britain procède au blocage des routes les plus fréquentées du Royaume-Uni, provoquant des confrontations avec les automobilistes. Ils se collent au bitume ou y déversent de la peinture bleue.La police a déjà procédé à des dizaines d’arrestations.

Tutux0743 Il ferait mieux de les mettre aux verts (vers) : travaux dans les champs et au pauses : pas de JOINT ou Rail ... 3

Tutux0743 Quoi qu'il en soit et pour le coup, c'est EUX qui sont dans le bon sens !... Boris, tu rame ?!... 3

royaume-uni

royaume-uni, boris johnson, autoroute