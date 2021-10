https://fr.sputniknews.com/20211003/burkina-faso--plusieurs-terroristes-tues-dans-des-frappes-aeriennes-1051966642.html

Burkina Faso : plusieurs terroristes tués dans des frappes aériennes

L'armée burkinabè a tué vendredi plusieurs terroristes dans des frappes aériennes dans la localité de Mansila (Sahel), ont rapporté des médias locaux . 03.10.2021, Sputnik France

Au cours d'une mission de reconnaissance aérienne , vendredi, une trentaine de terroristes avec une vingtaine de motos ont été repérés aux alentours de Mansila, sur un site d'orpaillage, a indiqué la télévision publique du Burkina Faso.Des frappes aériennes ont été effectuées et plusieurs terroristes ont été tués et l'ensemble de leur matériel détruit, selon même source .L'armée a annoncé que deux soldats burkinabè ont été tués, samedi, dans un attentat sur l'axe Mangodara-Noumoutiédougou, dans la province de la Comoé dans l'ouest du Burkina Faso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire.Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques terroristes meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est proches du Mali et du Niger.Ces attaques, attribuées aux groupes affiliés au groupe Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda, ont fait environ 2.000 morts et contraint plus de 1,4 million de personnes à fuir leurs foyers.

full-up les acheteurs d'or ont tous des motos tous terrain , çà n'en fait pas des terroristes ! 0

