Covid: la Nouvelle-Zélande renforce les mesures de restrictions aux frontières

La Nouvelle-Zélande a annoncé, samedi, un renforcement des mesures de restriction aux frontières, au moment où de nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés...

"Nous introduisons l'obligation pour les passagers aériens âgés de 17 ans et plus, qui ne sont pas des citoyens néo-zélandais, d'être entièrement vaccinés pour entrer en Nouvelle-Zélande", a déclaré Chris Hipkins, ministre de la Lutte contre le Covid-19.Jusqu'à présent, la Nouvelle-Zélande a réussi à contenir l'épidémie de Covid-19 sur son territoire avec de strictes mesures aux frontières et des confinements.Depuis le début de la pandémie, l'archipel de cinq millions d'habitants n'a enregistré que 27 morts.Le renforcement des restrictions intervient alors qu'un confinement de cinq jours de Hamilton et de la ville voisine de Raglan, situées sur l'île du Nord, a été décrété après que deux personnes ont été testées positives au coronavirus.Ces nouveaux cas n'auraient aucun lien avec ceux d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, située à 160 kilomètres.Cette ville de deux millions d'habitants est confinée depuis près de sept semaines en raison d'un foyer épidémique qui s'élève désormais à 1.320 personnes.La Nouvelle-Zélande a adopté une stratégie "zéro Covid". Aucun cas n'a été détecté au sein de la population pendant six mois, avant ceux qui se sont déclarés en août.

