En Allemagne, discussions "constructives" entre le SPD et le FDP

Le Parti libéral-démocrate (FDP) allemand a déclaré dimanche que ses premières discussions avec le Parti social-démocrate (SPD) avaient été constructives, tout... 03.10.2021, Sputnik France

L'absence de majorité à l'issue des élections fédérales de dimanche dernier fait du FDP et des Verts des alliés potentiels pour le SPD, arrivé en tête du scrutin, comme pour la CDU-CSU, l'alliance conservatrice.Les sondages d'opinion montrent que les électeurs sont plus favorables à une coalition emmenée par le SPD et incluant les Verts et le FDP, même si ce dernier est politiquement plus proche de la CDU-CSU."Nous avons besoin d'un gouvernement stable qui s'attaque aux questions qui n'ont pas encore été réglées", a-t-il ajouté.Son homologue du SPD, Lars Klingbeil, a également évoqué des discussions "constructives".Le candidat conservateur à la chancellerie, Armin Laschet, a lui aussi dit vouloir tenter de former un gouvernement, malgré la contre-performance historique de son camp aux élections. Mais le chef de file de la CSU, Markus Söder, a déclaré la semaine dernière qu'il était plus probable que ce soit le SPD qui dirige le gouvernement."La CDU et la CSU doivent dire clairement si elles veulent vraiment conduire un gouvernement", a lancé le président du FDP, Christian Lindner, au Bild am Sonntag.Des discussions entre les conservateurs et le FDP étaient prévues en fin de journée dimanche.Le SPD doit de son côté discuter avec les Verts.

Tchetnik Le FDP s'allie avec tout le monde. Il est comme les souris, partout où il y a un coup à bouffer. 0

allemagne

2021

