Explosion près d'une mosquée à Kaboul, plusieurs civils tués

Explosion près d'une mosquée à Kaboul, plusieurs civils tués

Plusieurs civils ont été tués dans une explosion qui s'est produite près d'une mosquée à Kaboul, ont annoncé les talibans*, au pouvoir en Afghanistan depuis... 03.10.2021

Une puissante explosion a fait au moins deux morts et trois blessés ce dimanche 3 octobre à l'entrée de la mosquée Id Gah, la deuxième plus grande mosquée de Kaboul, a déclaré à Sputnik un représentant du ministère afghan de l'Intérieur, Sayed Hosti.Selon le responsable, trois personnes ont été interpellées en lien avec cet événement.Plus tard dans la journée, le bilan s'est alourdi à huit morts et 20 blessés, puis à 12 morts et 32 blessés, a appris Sputnik d'une source au sein du mouvement taliban*.Le vice-ministre afghan de la Culture et de l'Information au sein du gouvernement des talibans*, Zabihullah Mujahid, avait précédemment annoncé sur Twitter que l'explosion avait fait des morts parmi les civils, sans préciser leur nombre.La déflagration a eu lieu alors qu'un service commémoratif pour la mère de Zabihullah Mujahid se tenait dans la mosquée.Pour l'instant, personne n'a revendiqué cette attaque.Des échanges de tirs, qui opposeraient des talibans* et des membres du groupe État islamique au Khorassan (EI-K), une branche de Daech*, ont eu lieu dans ce quartier, relate la chaîne de télévision Kabul News.Les talibans* au pouvoir en AfghanistanKaboul est contrôlée par les talibans* depuis la mi-août. Des unités de ce mouvement sont entrées dans la capitale le 15 août, alors que le Président Ashraf Ghani fuyait le pays. Le 6 septembre, les talibans* ont déclaré avoir pris le contrôle de l'ensemble du territoire afghan et, le 7 septembre, ils ont annoncé la composition de leur gouvernement. Pour le moment, aucun pays n'a reconnu la légitimité du nouveau gouvernement afghan.*Organisation terroriste interdite en Russie

full-up la situation n'est pas meilleure qu'avant ; loin s'en faut d'arriver à la paix et l'amour . 2

franc Pour la situation covid c’est Denis PROTSENKO de KOMMUNARKA 40 à Moscou qui commence a paniquer les grouillots, c’est confirmé dans RIA NOVOSTI 1

afghanistan

kaboul

2021

