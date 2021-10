https://fr.sputniknews.com/20211003/la-zambie-pour-un-partenariat-vert-avec-lue-pour-une-reprise-durable-1051967181.html

La Zambie pour un "partenariat vert" avec l'UE pour une reprise durable

La Zambie pour un "partenariat vert" avec l'UE pour une reprise durable

La Zambie s’engage à relever les défis environnementaux, en renforçant les relations multilatérales avec l'Union européenne (UE), a assuré samedi le ministre... 03.10.2021, Sputnik France

2021-10-03T10:15+0200

2021-10-03T10:15+0200

2021-10-03T10:15+0200

afrique

union européenne (ue)

partenariat

zambie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103987/01/1039870192_0:288:5521:3393_1920x0_80_0_0_d41902c06fd922955a1a9741c95b1b79.jpg

La Zambie est convaincue que le partenariat solide avec l'UE aidera à résoudre des problèmes tels que la dégradation de l'environnement et la déforestation, tout en poursuivant la croissance verte et en créant des emplois pour la population, a déclaré Nzovu lors d’une rencontre à Lusaka avec une délégation de l'UE.S’exprimant à cette occasion, le représentant de l'UE, l'ambassadeur Jacek Jankowski, a passé en revue les programmes indicatifs pluriannuels de l'UE pour 2021-2027.L’Union attend avec impatience la coopération avec la Zambie pour une reprise, une croissance et des emplois durables lors de la prochaine COP26 qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, à la fin du mois d'octobre.La gestion centralisée des ressources forestières, notamment le charbon et le bois, n'a pas fourni des résultats bénéfiques pour la Zambie. Elle a au contraire exacerbé la déforestation et la dégradation de l'environnement, tout en mettant en péril les moyens de subsistance en milieu rural, selon un rapport du ministère de l’Environnement.

zambie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

union européenne (ue), partenariat, zambie