Les armées russe et algérienne réalisent des exercices conjoints pour la première fois

Des militaires russes et algériens ont entamé leur premier exercice conjoint sur un terrain d’entraînement du Caucase du Nord, a annoncé le service de presse... 03.10.2021, Sputnik France

La cérémonie d’ouverture du premier exercice conjoint russo-algérien s’est tenue sur le terrain d’entraînement de Tarskoïé en Ossétie du Nord (Caucase), a annoncé le porte-parole du district militaire Sud Vadim Astafiev.L’événement a réuni des représentants du commandement du district militaire Sud, de l’Armée nationale populaire d’Algérie et un orchestre militaire.Le colonel Dmitri Ouskov, commandant l’infanterie motorisée de la 58earmée russe, a souhaité aux militaires de bien coopérer sur terre et en mer. Il s’est déclaré convaincu que les exercices contribueraient à renforcer la coopération entre la Russie et l’Algérie.L’exercice, qui durera jusqu’au 11 octobre, engage 80 militaires de l’infanterie motorisée du district militaire Sud déployés dans le Caucase du Nord et environ 80 militaires algériens.L’exercice est consacré aux actions tactiques dans la lutte contre le terrorisme, plus particulièrement à la recherche, à la détection et à la destruction des formations armées.Une alliance historique entre Alger et MoscouLes liens dans le domaine militaire entre la Russie et l’Algérie ne cessent de se resserrer. En témoigne notamment la visite à Moscou au mois de juin dernier de Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’armée algérienne, sur invitation du ministre russe de la Défense.Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, a expliqué à Sputnik qu’"il y a une alliance stratégique historique entre l’Algérie et la Russie".Achat d’armes et formationLa Russie est aujourd’hui le premier fournisseur d’armes à destination d’Alger qui a augmenté ses importations de 64% entre 2016 et 2020.

Bounifistan Ils sont parti à 80 ?? Ptdr la puissance hihihi ... ils auraient mieux fait d’économiser pour creuser des puits d’eau pour leur population. L’Algérie n’a plus d’eau depuis des mois et prétend vouloir faire la guerre..... non mais ALLO QUOI 😶 2

full-up petit à petit , la France va se retrouver sur la touche , en tant que spectateur ! 2

