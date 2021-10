https://fr.sputniknews.com/20211003/libye-70-migrants-portes-disparus-en-mediterranee-1051972245.html

Libye: 70 migrants portés disparus en Méditerranée

Libye: 70 migrants portés disparus en Méditerranée

Soixante-dix migrants, qui se trouvaient à bord d'un bateau parti de l'ouest de la Libye il y a quatre jours pour tenter de gagner les côtes européennes, sont... 03.10.2021, Sputnik France

2021-10-03T16:03+0200

2021-10-03T16:03+0200

2021-10-03T16:08+0200

international

libye

méditerranée

migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101615/14/1016151443_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_55f0c42f12a86536f1a0352506c14097.jpg

Le groupe de 70 candidats à l'émigration était "parti de Khoms et avait appelé plusieurs fois" Alarm Phone, une ONG de bénévoles qui gère une ligne téléphonique d'urgence pour les migrants en difficulté."Lorsque nous avons perdu le contact, ils se trouvaient dans la zone de recherche et de secours (SAR) de Malte, à 11 milles (20 km) des eaux italiennes, mais il n'y a aucune trace de leur sauvetage ou de leur arrivée", souligne l'ONG.La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km.Malgré le danger de la traversée, les départs de migrants depuis les côtes libyennes se sont multipliés ces derniers mois.Depuis le début de l'année, plus de 12.000 migrants ont été interceptés en mer par les gardes-côtes libyens et renvoyés dans le pays.L'instabilité économique en Libye due à la crise sanitaire, l'accalmie des combats à Tripoli et une météo clémente peuvent expliquer l'augmentation des tentatives de départs et des renvois en Libye.

libye

méditerranée

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

libye, méditerranée, migrants