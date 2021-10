Plusieurs terroristes de Daech auraient été éliminés lors d'un échange de tirs à Kaboul

https://fr.sputniknews.com/20211003/plusieurs-terroristes-de-daech-auraient-ete-elimines-lors-dun-echange-de-tirs-a-kaboul-1051976353.html

Un groupe de terroristes de Daech* a été éliminé lors d'un échange de tirs à Kaboul, a appris Sputnik d'une source au sein du mouvement taliban*, au pouvoir en... 03.10.2021, Sputnik France

Plusieurs terroristes de Daech* ont été tués ce dimanche 3 octobre lors d'un échange de tirs dans le nord-ouest de Kaboul, a annoncé un représentant des talibans* à Sputnik.Selon un témoin, des tirs d'armes légères et lourdes se sont fait entendre dans le district 17 de Kaboul, voisin du district 11 dont fait partie le quartier de Khair Khana.Plus tôt dans la journée, l'agence de presse Asvaka avait déclaré qu'au moins deux explosions s'étaient produites dans le nord de la capitale afghane. D'après l'agence, une fusillade a eu lieu dans le district 17 de Kaboul, qui aurait opposé des talibans et des membres du groupe État islamique au Khorassan (IS-K), une branche de Daech*. Elle a fait suite à l'explosion qui avait fait au moins 12 morts et 32 blessés près de la mosquée Id Gah de Kaboul dans l'après-midi, a noté l'agence.Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, les explosions et les échanges de tirs seraient liés à une opération lancée par les talibans* pour capturer les auteurs de l'attaque contre la mosquée.L'Afghanistan sous les talibans*Les talibans*, qui ont lancé une offensive d'envergure en Afghanistan sur fond de retrait des forces américaines, sont entrés dans Kaboul le 15 août et ont déclaré avoir pris le contrôle du territoire afghan le 6 septembre.Le 7 septembre, ils ont annoncé la composition de leur gouvernement provisoire dirigé par Mohammad Hassan Akhund, qui avait été ministre des Affaires étrangères au sein du premier gouvernement des talibans* (1996-2001) et qui figure sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu depuis 2001.*Organisation terroriste interdite en Russie

