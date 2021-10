https://fr.sputniknews.com/20211003/pont-aerien-humanitaire-lue-fournit-une-aide-medicale-durgence-a-lafghanistan-1051970794.html

Pont aérien humanitaire: l'UE fournit une aide médicale d'urgence à l'Afghanistan

03.10.2021

La cargaison acheminée à Kaboul se compose d'équipements médicaux, notamment des kits Covid-19 et des soins de traumatologie, fournis par l'UNICEF, Save the Children et l'Organisation mondiale de la santé.Ce vol est le deuxième du pont aérien humanitaire de l'UE à avoir atterri à Kaboul cette semaine. Le premier vol est arrivé mercredi, livrant plus de 32 tonnes de matériel chirurgical et de fournitures médicales essentielles pour assurer une assistance médicale vitale en Afghanistan, selon la Commission européenne.En 2021, l'UE s'est engagée à mettre à disposition plus de 300 millions d'euros d'aide humanitaire pour le peuple afghan dans le besoin, dans le pays et dans l'ensemble de la région.La décision de déployer un pont aérien humanitaire de l'UE en Afghanistan est motivée par les besoins sur le terrain, en consultation avec les États membres et les organisations partenaires humanitaires, rappelle-t-on.

