Près de 600.000 personnes exposées à l'insécurité alimentaire au Niger

Près de 600.000 personnes sont déjà exposées à l'insécurité alimentaire dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, a indiqué l'Onu à Niamey, redoutant... 03.10.2021, Sputnik France

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l'Onu a prévenu, dans un rapport, que "l'insécurité et les attaques récurrentes des éléments présumés de groupes armés non étatiques (GANE) ciblant les agriculteurs et les populations civiles auront cette année de graves répercussions sur la situation alimentaire déjà précaire de plusieurs milliers de ménages vivant dans la région de Tillabéri".Citant de récents résultats préliminaires d'évaluation de la campagne agropastorale dans la région, l'agence onusienne a précisé que près de 600.000 personnes "sont déjà à risque d'insécurité alimentaire".Riveraine de la zone des trois frontières (Niger, Burkina Faso et Mali), la région de Tillabéri est le théâtre depuis 2017 d'actions sanglantes de groupes terroristes liés à Al-Qaïda* et à Daech*.*Organisation terroriste interdite en Russie

niger, onu, alimentation