Sri Lanka: un prêt de 500 millions USD pour renforcer le réseau routier

La Banque mondiale (BM) a approuvé, vendredi, un financement de 500 millions de dollars pour renforcer le réseau routier au Sri Lanka. 03.10.2021, Sputnik France

Dans un communiqué, la BM a déclaré que ce projet devrait bénéficier à environ 16 millions de personnes vivant notamment dans les zones rurales.Au Sri Lanka, les routes transportent environ 95% de passagers et 98% du fret. Bien que presque toutes les routes dans ce pays insulaire soient revêtues, seulement 67% des routes provinciales et 13% des routes rurales sont en bon état.Le Sri Lanka a également le taux de mortalité routière le plus élevé d'Asie du Sud avec environ 3.000 décès par an, selon le communiqué de la Banque mondiale.Un réseau routier ininterrompu est crucial pour relier les communautés rurales aux services de santé et d'éducation et à d'autres centres économiques et pour connecter les petits agriculteurs aux marchés nationaux et internationaux, ajoute le communiqué.Le projet créera également de nombreuses opportunités d'emploi à court terme, ce qui contribuera à faire avancer la reprise post-pandémique, a ajouté M.Faris.Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement visant à mettre à niveau 100.000 kilomètres de pistes rurales, une initiative clé dans le cadre de la stratégie nationale de développement du gouvernement.

