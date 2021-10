https://fr.sputniknews.com/20211003/un-pont-historique-de-rome-endommage-par-un-incendie---video-1051973287.html

Un pont historique de Rome endommagé par un incendie - vidéo

Un pont historique de Rome endommagé par un incendie - vidéo

Le feu a ravagé dimanche matin un pont datant de la seconde moitié du XIXe siècle qui enjambait le Tibre à Rome. L'incendie a endommagé des canalisations de... 03.10.2021, Sputnik France

2021-10-03T16:47+0200

2021-10-03T16:47+0200

2021-10-03T17:44+0200

rome

incendie

pont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104372/50/1043725046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad0a6115772e902a16869994e8ea28b7.jpg

Un important incendie s'est déclaré la nuit dernière, vers 23h30, sur le pont de l’Industrie à Rome, plus connu des habitants sous le nom de “Pont de fer”. Plusieurs équipes de pompiers sont intervenues pour sauver l'ouvrage datant de 1862 situé dans le sud de la capitale italienne. Ils ont réussi à contenir les flammes après une heure d'intervention, relate La Repubblica. L’ouvrage s’est partiellement effondré dans le Tibre.Il n’y a pas de victimes mais le passage entre les quartiers Ostiense et Marconi a été fortement perturbé. L’électricité a été coupée dans les quartiers voisins. La navigation sur le fleuve a été interdite.Un campement illégal en cause?Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du sinistre. Les pompiers ont retrouvé un campement sous le pont qui abritait plusieurs personnes. S’y trouvaient des bonbonnes de gaz servant à la cuisson. Les résidents ont fui en voyant les flammes.Le feu aurait pu partir de ce campement caché dans la végétation dense, relate le Corriere della Sera. Les pompiers devront désormais effectuer des contrôles, la chaleur ayant pu compromettre la stabilité de la structure métallique du pont, ajoute La Repubblica.Un précédent en 2013Un incendie similaire, mais de moindre ampleur, avait touché ce même pont en février 2013, rappelle le quotidien. Les flammes étaient parties de quelques baraquements aménagés le long du quai du Tibre. L'incendie avait également touché les câbles de haute tension et le pont avait été fermé pendant une longue période, causant des inconvénients considérables à la circulation dans le secteur.Le sinistre intervient au moment où des élections municipales se tiennent à Rome ce dimanche 3 octobre. Les répercussions se feront surtout sentir à partir de lundi avec la réouverture des bureaux et à partir de mercredi prochain avec celle des écoles qui sont actuellement le siège des bureaux de vote. Il faudra des semaines pour que le "Pont de fer" rouvre au public, juge le Corriere della Sera.

rome

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

rome, incendie, pont